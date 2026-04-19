Гены неандертальцев заподозрили в причине депрессий

bioRxiv: ДНК неандертальца может защищать от шизофрении, но повышать риск депрес

Носительство ДНК рода неандертальцев может являться причиной склонности к зависимому поведению и риска развития депрессии. Об этом говорится в исследовании на платформе bioRxiv .

Ученые выяснили, что предки Homo sapiens около 40 тысяч лет назад скрещивались с неандертальцами и унаследовали часть генетического материала. До 2% генов современных людей за пределами Африки состоит из неандертальской ДНК, хотя в ходе естественного отбора ее значительная часть оказалась утрачена.

Специалисты проанализировали результаты нейровизуализации более 40 тысяч человек и выявили 28 участков генома, связанных с изменениями в морфологии мозга. Ген DAAM1 на 14-й хромосоме оказался связан с десятками особенностей в теменной и затылочной коре.

Варианты унаследованного от неандертальцев гена PRDM5 связаны с повышенной восприимчивостью к депрессии, расстройствам личности и зависимостям.

Ранее психиатр Александр Сергиевич назвал три возраста, подверженных депрессии.