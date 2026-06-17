Дело в генах и гормонах: кто входит в основную группу риска по мигрени?

Врач Тен: если родители страдают мигренью, ребенок унаследует ее в 90% случаев

Склонность к мигрени закладывается в генах: если оба родители страдают от этой болезни, то ребенок унаследует ее в девяти случаях из 10. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Видновской клинической больницы, врач-терапевт Зарема Тен.

«Передается именно предрасположенность к определенной реакции мозга на триггеры», — объяснила она.

По словам врача, женщины в репродуктивный период страдают мигренью в три раза чаще, чем мужчины. Это вызвано гормональными колебаниями. Тен рекомендовала мужчинам бережнее относиться к своим спутницам.

Ранее стоматолог Елена Мартынова предупредила, что неправильный прикус и скученность зубов также могут провоцировать развитие мигрени.