Дачников предупредили об опасности фруктов с участков

Дачники в Подмосковье пожаловались на засилье слизней. Надкусанные этими моллюсками плоды могут быть заражены паразитами, сообщил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью радиостанции Sputnik .

Он сказал, что Подмосковье заполонили гигантские испанские слизни. Малоземов предупредил, что они не только уничтожают урожай, но и заражают овощи и фрукты.

«Эти брюхоногие моллюски переносят яйца паразитов, в частности круглых и ленточных червей, бычьего цепня. Такие организмы при попадании внутрь могут нанести человеку нешуточный вред», — заявил он.

Малоземов посоветовал срезать испорченные участки и тщательно промывать оставшийся плод теплой водой или замачивать в слабом растворе соды. Чистить плоды от кожуры, по его мнению, не стоит, ведь в них много полезных веществ, которых нет в мякоти.

Кроме продуктов паразитов можно подцепить через посуду и игрушки, предостерегла врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. Она заявила, что схема лечения зависит от типа возбудителя инфекции и выраженности симптомов.