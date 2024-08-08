Врач Заможняя: заражение паразитами возможно через игрушки и посуду

В летний период и в сезон отпусков возрастают риски заразиться паразитами. Их можно подцепить через игрушки и посуду, рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также риски увеличиваются в случае употребления зараженной паразитами воды или пищи, при контакте с зараженным человеком или животным, из-за плохо вымытых фруктов, овощей или зелени.

Лечение будет зависеть от типа паразита, а также от степени выраженности вреда здоровью, рассказала врач.