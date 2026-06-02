Дачникам запретили пить воду из скважины даже после кипячения
Вода из скважин и колодцев на даче небезопасна даже после кипячения. Для питья нужно очистить ее через подходящий по свойствам фильтр. Об этом заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков сообщил «Газете.ru».
После таяния снега вода в дачных источниках, по словам специалиста, насыщена вредными веществами. Концентрация железа, марганца и взвесей может превышать норму в несколько раз.
«Кипячение убивает микроорганизмы, но не удаляет растворенные ионы металлов. При регулярном употреблении такой воды без фильтра это создает избыточную нагрузку на организм и со временем может негативно сказаться на здоровье», — предупредил он.
Буряков посоветовал отдать воду на анализ и установить фильтр, предназначенный для ее очистки. Адсорбционные фильтры на активированном угле, избавят воду от запаха и вкуса, но не от вредных примесей, а мембранные лишь снизят концентрацию кальция и магния.
Самым оптимальным специалист назвал фильтры с обратным осмосом. Однако для их работы нужно постоянное давление воды, что невозможно обеспечить на даче.
