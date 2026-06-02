Дачникам запретили пить воду из скважины даже после кипячения

Завлабораторией Буряков: кипячение не обезопасит воду из скважины на даче

Вода из скважин и колодцев на даче небезопасна даже после кипячения. Для питья нужно очистить ее через подходящий по свойствам фильтр. Об этом заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков сообщил «Газете.ru» .

После таяния снега вода в дачных источниках, по словам специалиста, насыщена вредными веществами. Концентрация железа, марганца и взвесей может превышать норму в несколько раз.

«Кипячение убивает микроорганизмы, но не удаляет растворенные ионы металлов. При регулярном употреблении такой воды без фильтра это создает избыточную нагрузку на организм и со временем может негативно сказаться на здоровье», — предупредил он.

Буряков посоветовал отдать воду на анализ и установить фильтр, предназначенный для ее очистки. Адсорбционные фильтры на активированном угле, избавят воду от запаха и вкуса, но не от вредных примесей, а мембранные лишь снизят концентрацию кальция и магния.

Самым оптимальным специалист назвал фильтры с обратным осмосом. Однако для их работы нужно постоянное давление воды, что невозможно обеспечить на даче.

