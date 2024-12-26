Чудо за 15 минут. Иркутские врачи спасли ребенка из Австралии с больным сердцем
Врачи из Иркутска сделали ребенку из Австралии операцию на сердце
Врачи Иркутской государственной областной детской клинической больницы сделали операцию на сердце семилетнему мальчику из Австралии. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.
У ребенка был выявлен открытый артериальный проток.
«Мы закрываем его самым щадящим способом — через небольшой прокол в области паха, без разрезов. В прокол заводится специальный катетер, а через катетер проводится специальное устройство в виде спирали, которое и закрывает артериальный проток», — заявил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Максим Ширкин.
Врачи провели операцию за 15 минут, потеря крови пациента была минимальной.
Мальчик из Австралии попал к российским хирургам, поскольку его мать является уроженкой Иркутска. Женщина решила оперировать сына на родине, так как знала о высоком профессионализме врачей и современном оборудовании в клинике.
В клинической больнице имени Розанова в Пушкино ранее спасли женщину с поврежденным рыбьей костью пищеводом.