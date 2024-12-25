Женщину с поврежденным рыбьей костью пищеводом спасли в больнице в Пушкино

Женщина в возрасте 62 лет поступила в клиническую больницу имени Розанова в Пушкино с жалобами на тошному, рвоту и затрудненное дыхание. Врачи обнаружили у нее воспаление в ЖКТ — оказалось, накануне пациентка проглотила рыбную кость, которая повредила пищевод.

Врачи выявили у женщины воспаление средностенья — это место, где располагаются пищевод, трахея, сердце, а также проходят крупные артерии и вены. Причиной повреждения стала рыбная кость. На легкий укол во время приема пищи пациентка не обратила внимания, а через несколько дней попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация была жизнеугрожающей. Мы провели срочную операцию. Она длилась два часа. В результате устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Женщину уже выписали домой, сейчас она чувствует себя хорошо.

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