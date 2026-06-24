Читинские медики вернули к жизни женщину после пятикратной остановки сердца

В Чите врачи спасли 51-летнюю местную жительницу после того, как ее сердце останавливалось пять раз. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

Женщина поступила в краевую больницу после инфаркта в крайне тяжелом состоянии — с давлением и пульсом ниже нормы. Врачи нормализовали сердцебиение микротоком, подключили пациентку к ИВЛ и установили в артерии каркас для восстановления кровотока.

Несмотря на это, сердце женщины продолжало останавливаться — еще четыре раза после первой остановки. После консилиума медики подключили пациентку к аппарату, который временно взял на себя функции сердца и легких, дав органам время восстановиться.

Уже через шесть часов состояние улучшилось, а через сутки женщину отключили от аппарата и затем выписали домой.

Ранее врачи диагностировали спасли мужчину с острым инфарктом миокарда на трансплантированном сердце. Операции подобные проведенной в этом случае относится к числу редких и технически сложных.