Читай по лицу. Назван ранний признак деменции

Daily Mail: морщины вокруг глаз могут указывать на деменцию

Китайские ученые обнаружили связь между старением лица и снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s Research and Therapy, сообщило Daily Mail.

В ходе работы ученые взяли для анализа данные более чем 200 тысяч мужчин и женщин. Выяснилось, что у людей, которые выглядят старше своего возраста, риск развития деменции повышается на 61%.

Наблюдение за участниками исследования длилось 12 лет, за этот период зарегистрировали примерно шесть тысяч случаев развития старческого слабоумия.

В рамках второго этапа исследования ученые сделали снимки 612 участников в возрасте 63 лет. Затем эти фотографии обработали с помощью компьютерных алгоритмов, которые позволили определить возраст участников.

В итоге стало известно, что появление тонких морщинок в области глаз также повышает риск развития когнитивных расстройств в 2,5 раза. Эти результаты стали подтверждением того, что изменения в лице могут говорить о снижении умственных способностей.

Врач Владимир Захаров ранее рассказал о риске развития сосудистой деменции в молодом возрасте.