Врач Захаров указал на риск развития сосудистой деменции в молодом возрасте

Деменцию обычно диагностируют у пациентов старше 60 лет. Однако сосудистая форма синдрома может возникнуть даже в молодом возрасте. Об этом рассказал профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, риск развития недуга увеличивается при гипертонии, высоком содержании сахара или холестерина в крови.

«В любом возрасте — и молодом и старом — повышенная забывчивость или трудности концентрации внимания — это серьезный повод обратиться к неврологу», — предупредил врач.

Он также отметил, что провоцируют появление недуга поражения головного мозга, которыми сопровождаются, например, инсульты и атеросклероз. На начальном этапе пациент сталкивается с малозаметными нарушениями умственной деятельности и сна.