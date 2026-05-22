Число зараженных хантавирусом членов экипажа лайнера MV Hondius выросло до 12

Положительный тест на хантавирус сдал еще один член экипажа лайнера MV Hondius. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Он подчеркнул, что данные о новом зараженном получил от властей Нидерландов, где сейчас находятся лайнер и весь экипаж.

«Общее число заражений выросло до 12, зарегистрировано три смерти», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал страны, куда вернулись туристы MV Hondius, продолжить наблюдение.

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius произошла после отхода судна от Аргентины. Во время плавания на борту умер один заболевший гражданин Нидерландов. Его супругу в тяжелом состоянии доставили в больницу Йоханнесбурга, где она скончалась. Через несколько дней на борту лайнера умерла гражданка Германии.

Судно бросило якорь около острова Тенерифе, куда доставили оставшихся пассажиров из 23 стран. Все они после возвращения домой отправились в карантин на три недели. Лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама, где остается до сих пор.