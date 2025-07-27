Число заражений клещевым риккетсиозом в России резко увеличилось

Количество клещей, зараженных риккетсиозом, увеличилось в первой половине 2025 года. Уровень инфицированности им впервые превзошел показатели по боррелиозу, заявила Lenta.ru инфекционист лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова.

Она рассказала, что у заразившихся риккетсиозом людей поднимается температура, появляется озноб, головная боль и сыпь.

По словам врача, в этом году особенно резко выросло число положительных результатов тестирования клещей на риккетсиоз в центральной России.

«Уровень инфицированности клещей риккетсиозом в первом полугодии 2025 года вырос до 25%», — подчеркнула она.

Кузнецова допустила, что причиной стали расширение ареала обитания клещей из-за потепления и урбанизации и использование более экологичных инсектицидов для борьбы с ними. Также она не исключила, что на ситуацию повлияли новые штаммы возбудителей.

Ранее биолог Мария Золотарева предупредила россиян о мошках, которые переносят малоизвестные болезни. Из-за их укуса человек может заразиться туляремией и онхоцеркозом.