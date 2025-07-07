Биолог Золотарева предупредила, что мошки могут заразить туляремией

Многие россияне стремятся провести время за городом, наслаждаясь природой. Однако, по словам старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марии Золотаревой, дачные участки могут представлять серьезную опасность из-за насекомых, способных переносить малоизвестные, но опасные заболевания. Об этом написала «Газета.Ru» .

Золотарева подчеркнула, что клещи остаются одними из наиболее угрожающих переносчиков инфекций в средней полосе России. Их активность продолжается с апреля по октябрь, и укусы могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом (болезнью Лайма) и другими инфекциями. Также существуют и менее очевидные угрозы. Например, комары, особенно вблизи водоемов, могут передавать лихорадку Западного Нила и дирофиляриоз. Хотя массовые вспышки этих заболеваний редки, единичные случаи фиксируются ежегодно, особенно в южных регионах страны.

Мошки (мокрецы), несмотря на небольшой размер, также представляют угрозу. Их укусы могут стать причиной инфекционных заболеваний, таких как туляремия (Francisella tularensis) и онхоцеркоз (Onchocerca volvulus) (речная слепота).

Для минимизации рисков рекомендуется регулярно обрабатывать дачный участок акарицидными средствами, устанавливать противомоскитные сетки и строго соблюдать гигиенические нормы. В случае укуса клеща или жалящего насекомого необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно при появлении признаков аллергической реакции.