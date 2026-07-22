Число умерших от лихорадки Эбола в Центральной Африке превысило тысячу человек

В Демократической Республике Конго лабораторно подтвердили 999 случаев смерти от лихорадки Эбола с начала эпидемии, еще двое умерли в соседней Уганде. Об этом сообщила «Комсомольская правда» .

За последние сутки от болезни скончались 32 человека. Общее число заболевших выросло за сутки на 52 и составило 2473 человека. Впервые с начала вспышки смертность превысила 40%, установившись на отметке 40,4%.

В больницах и изоляторах с подозрением на Эболу находятся 737 человек.

Ранее директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин заявил, что российские ученые модифицировали вакцины против Эболы под актуальный штамм. Во время предыдущей эпидемии они доказали свою эффективность, могут оказаться полезными и сейчас.