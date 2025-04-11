Ребенка с аутоиммунным гепатитом спасли в НИКИ детства
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли пятилетнего ребенка с аутоимунным гепатитом. У юного пациента выявили плохие анализы крови, увеличенные печень и селезенка, а также жидкость в брюшной полости.
Специалисты провели все необходимые исследования и выявили воспалительную активность в организме, а затем подтвердили диагноз.
«Сразу же была начата интенсивная терапия: внутривенное введение препаратов крови и тромбоцитов, а также проведение иммуносупрессивной терапии. Благодаря своевременно начатому лечению состояние ребенка стало улучшаться», — пояснила врач-гастроэнтеролог НИКИ детства Мария Ерохина.
Позже юному пациенту провели телемедицинскую консультацию с экспертами Центра трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова. Они посоветовали провести пересадку печени.
Мальчика подготовили к операции. После трансплантации состояние ребенка продолжат контролировать гастроэнтерологи института.