Чихнувшая гречанка увидела вылетевших из носа червей и удивила врачей

Личинок овечьего овода достали греческие врачи из носа пациентки, которая обратилась в больницу с жалобами на боли в лице и вылетающих при чихании червей. Как сообщили специалисты Центра по контролю профилактики заболеваний , этот паразит обычно поражает сельскохозяйственных животных, откладывая яйца в глазных пазухах.

В материалах исследования говорится, что 58-летняя пациентка обратилась к врачам, когда обнаружила червей после чихания. До этого на протяжении нескольких дней она испытывала сильные боли в области носовых пазух.

Проводивший операцию хирург удалил 10 личинок и одну сформировавшуюся куколку из носа пациентки. После этого врачи прописали пострадавшей антибиотики и средства от насморка.

В ходе расследования специалисты установили, что женщина работала недалеко от поля, где паслись овцы. Но случай все равно удивил врачей. Он стал первым, когда насекомое-паразит отложило яйца в носовых проходах. До этого все случаи заражения людей происходили в ушах или глазах.

В начале апреля врач Екатерина Кашух рассказала о риске потери зрения из-за дирофиляриоза — инфекции, вызванной круглыми червями, которых переносят комары. При укусе паразит остается под кожей и может начать перемещаться, распространяя заразу. Если червь доберется до глаза и легких, то человек может потерять зрение или столкнуться с легочной недостаточностью.