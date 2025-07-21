Чаще мойте руки и фрукты. Грозит ли инфекция российским туристам в Турции

В СМИ появилась информация об опасной бактерии Vibrio, появившейся в Турции. Ситуацию прокомментировал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по страхованию Кирилл Сгибнев.

По его словам, информации о вспышках заболеваний нет, но летом отдыхающие часто жалуются на отравления и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые схожи по симптоматике.

«Достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности: гигиену рук, ополаскивание после моря и бассейна», — подчеркнул Сгибнев.

Также он рекомендовал использовать санитайзеры, как следует мыть овощи и фрукты, а при недомогании — обращаться в страховую компанию или к гиду.

В конце июня российские туристы в Египте массово отравились местным пивом. По мнению некоторых из них, администрация отеля специально налила им некачественный алкоголь, чтобы вынудить покупать дорогую выпивку.