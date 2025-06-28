Российские туристы отравились пивом в Египте

Shot: в Египте россияне массово отравились местным пивом

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Российские туристы пожаловались на недомогание после употребления разливного пива в египетском отеле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Алкогольный напиток подавали в баре отеля в Шарм-эш-Шейхе. По словам россиян, пиво напоминало по вкусу смесь лимонада и кваса. Почти сразу после употребления напитка отдыхающие почувствовали недомогание. Чтобы восстановиться после отравления, туристам понадобилось несколько дней.

Некоторые путешественники не исключили, что им специально налили некачественный напиток. По их мнению, так администрация гостиницы намекнула туристам, чтобы те покупали дорогую выпивку в магазине при отеле. Некоторые отдыхающие добавили, что пиво наливали в плохо помытые стаканы.

Ранее десятимесячный мальчик в Клину чуть не умер из-за съеденного плова. Предварительно, причиной ухудшения состояния могла стать аллергия на приправу в блюде.

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