Бухают на убой. Мясников рассказал о своих пациентах в России

В России значительно чаще фиксируются тяжелые заболевания поджелудочной железы, связанные с употреблением алкоголя. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» .

По словам специалиста, за семь лет работы за границей он сталкивался с пациентами с панкреонекрозом лишь в единичных случаях. После возвращения в Россию и назначения на пост главного врача подобные диагнозы, по его наблюдениям, стали встречаться значительно чаще.

Мясников отметил, что в основе таких случаев нередко лежит систематическое злоупотребление алкоголем, приводящее не просто к воспалению поджелудочной железы, а к ее тяжелому поражению с отмиранием тканей.

«Здесь огромное количество людей с панкреонекрозом. То есть это не просто — напился, наелся или камень попал. А бухают просто на убой, вот реально на убой», — признался он.

Ранее Мясников признался, что совершал ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения. Когда он работал в американской клинике, то пациенток с таким симптомом в соответствии с протоколом направляли в специальное отделение для суточного наблюдения. В результате у трети женщин диагностировали стенокардию. После этого Мясников пересмотрел свой прежний подход.