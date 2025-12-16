«Сколько я женщин погубил». Доктор Мясников впервые признался во врачебной ошибке

Доктор Мясников признался, что предвзято относился к пациенткам с болью в груди

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что совершал ошибку, отправляя пациенток с жалобами на боли в груди домой без лечения. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что во время работы в США узнал, как правильно следовало поступать в таких случаях.

По его словам, когда он работал в американской клинике, то пациенток с таким симптомом в соответствии с протоколом направляли в специальное отделение для суточного наблюдения. В результате у трети женщин диагностировали стенокардию.

После этого Мясников пересмотрел свой прежний подход, когда ставил таким пациенткам диагноз «невралгия» и отправлял домой без дополнительного обследования и лечения.

«Сколько я таких женщин со стенокардией просто погубил, отпустив домой вот так вот?» — заявил с сожалением врач.

Ранее Мясников рассказал о влиянии гормональной контрацепции на риск возникновения рака молочной железы, пояснив, что он остается низким.