Британский врач Дэвид Вайнштейн призвал не начинать день с готовых хлопьев на завтрак

Врач общей практики из Великобритании Дэвид Вайнштейн поделился информацией о том, какие привычные действия по утрам могут навредить здоровью. Об этом сообщает издание Daily Mirror, перевод статьи выполнил aif.ru .

По мнению специалиста, пить кофе сразу после пробуждения — не лучшая идея. Организму требуется вода после ночного сна, а мочегонный эффект кофе может усилить обезвоживание и вызвать головную боль.

Дэвид Вайнштейн также не рекомендует начинать день с готовых хлопьев на завтрак, так как в них содержится много сахара и мало питательных веществ. Еще врач считает, что отказ от завтрака может привести к сильному голоду и перееданию в течение дня.

Кроме того, доктор советует не проверять телефон сразу после пробуждения, чтобы не повышать уровень стресса с самого утра. По его словам, поток новостей и сообщений негативно влияет на эмоциональное состояние.

Вайнштейн подчеркнул, что даже минимальная физическая активность важна для здоровья. Перед работой за компьютером или поездкой на автомобиле он рекомендует сделать зарядку или прогуляться, чтобы улучшить кровообращение.