Британские ученые связали употребление чипсов с риском развития диабета 2 типа

Международная группа ученых под руководством Сейеда Мохаммада Мусави изучила анкеты о питании 205 тысяч медицинских работников в США с 1984 по 2021 год. Выяснилось, что употребление чипсов три раза в неделю повышает риск диабета на 20%. При этом запеченный, вареный или размятый картофель, напротив, снижает этот показатель до 5%, написал сайт KP.RU.

Замена картофеля цельнозерновыми продуктами уменьшает риск диабета на 8%, а замена чипсов зерновыми — на 19%.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендует употреблять чипсы не чаще одного-двух раз в месяц и небольшими порциями.