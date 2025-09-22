Британские ученые нашли простой способ проверки продолжительности жизни

Минздрав Британии связал время стояния на одной ноге с продолжительностью жизни

Умение стоять на одной ноге в определенные периоды времени показывает физическое состояние человека и может помочь определить скорость старения, связанную с продолжительностью жизни. Об этом со ссылкой на исследование британских ученых сообщила газета Metro .

В ходе проверки специалисты обнаружили, что участники эксперимента, достигшие возраста 65 лет, не смогли удерживать равновесие с поднятой ногой более двух секунд.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что продолжительность стояния на одной ноге может служить надежным и не зависимым от пола показателем нервно-мышечного старения как у пожилых мужчин, так и у женщин», — указали в результатах исследования.

Полученные данные использовало Министерство здравоохранения страны, выпустившее рекомендации для жителей проверить свое состояние здоровья и физическую форму.

Для проверки необходимо встать прямо и, удерживая руки на бедрах, поднять одну ногу. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет временной норматив такой позы составляет 43 секунды. Для тех, кому до 49 лет, — 40 секунд. От 50 до 59 лет — 37 секунд, 30 секунд — для людей в возрасте до 69 лет. Для самых старших поколений временной норматив установили в пять секунд.

Директор подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании в Западном Саффолке Селина Лим пояснила, что люди, которые не удерживают равновесие в установленные нормативы, подвергают себя более высокому риску возрастных заболеваний.

Она пояснила, что в среднем и старшем возрасте неспособность стоять на одной ноге более 10 секунд в два раза увеличивает риск смерти от любой причины в течение 10 последующих лет.

Ранее ученые выяснили закономерность сокращения биологического возраста человека с физическими нагрузками. Они установили, что в крови и мышцах людей, ведущих активный образ жизни, клеточные структуры омолаживаются.