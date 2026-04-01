Фотография из отпуска помогла британке похудеть на 51 килограмм

Британка похудела на 51 килограмм после неудачного отпуска. Женщине не понравились фотографии, на которых она едва узнала себя. Ее историю рассказало издание The Mirror .

Во время отдыха в Испании, где она была с партнером и родителями, британка изнывала от жары из-за лишнего веса. Когда женщина увидела свои фотографии из отпуска, она поняла, что нужно что-то менять в образе жизни.

Из-за лишнего веса у женщины болели колени, были проблемы со сном, она не выходила на улицу и не могла подобрать одежду. После отпуска она решила все исправить, стала питаться правильно, исключила из рациона фастфуд, чипсы и пиво. Также женщина начала больше двигаться, чаще гулять с собаками в горах.

За год она похудела на 51 килограмм и в отпуске смогла насладиться отдыхом по-настоящему. Своим успехом она вдохновила родителей, которые тоже стали худеть вместе с ней.

Народная артистка России Валерия рассказала, что секрет ее стройности — не в йоге, а в контроле за питанием. Валерия отметила, что придерживается сбалансированного рациона и не прибегает к жестким диетам.