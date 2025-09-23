Британка сильно зевнула и чуть не стала инвалидом

Мать двоих детей рассказала, что в 2016 году инстинктивно зевнула, когда увидела, что ее новорожденная дочь сделала то же самое в ожидании бутылочки. В этот момент она почувствовала сильную боль, ее как будто ударило током и половину тела охватило судорогой. Она попросила мужа вызвать скорую помощь, так как у нее что-то случилось с шеей.

Медики сначала ничего не обнаружили и решили, что она симулирует. Но потом врачи провели несколько обследование и выяснили, что у британки сместились два шейных позвонка, связанные с нервами, отвечающими за движение рук.

Врачи предупредили мать женщины, что ее дочь может не пережить экстренной операции, оценив шансы 50 на 50. В итоге дискэктомия и спондилодез прошли успешно.

«Тот факт, что я не в инвалидной коляске, — это чудо», — сказала Блэк.

Ранее в Бурятии врачи удалили пациентке здоровую почку, перепутав результаты анализов.