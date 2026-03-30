Британка рассказала, как дожить до 105 лет

Жительница Великобритании Эйлин Уилки, отметившая 105-й день рождения, назвала секретом своего долголетия особые продукты питания. Об этом сообщила газета Frome Times .

Свой день рождения британка отпраздновала в доме престарелых города Фрум графства Сомерсет. Поздравить ее пришли дети, восемь внуков и друзья.

Уилки родилась в 1921 году. Во время Второй мировой войны, пока ее муж находился на фронте, она служила в Женской земледельческой армии и работала в полях, заменяя мужчин. После войны была домохозяйкой, воспитывала троих детей, а также увлекалась гольфом, садоводством и коллекционированием марок.

Теперь же, отметив первый юбилей своего нового века, она связала свое долголетие не столько с образом жизни, сколько с особыми продуктами питания. В привычках британки — на протяжении многих лет есть овсяную кашу и пить херес.

Ранее глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев дополнил список важных составляющих активного долголетия физической активностью, регулярными медицинскими осмотрами, заботой о психическом здоровье и насыщенной социальной жизнью.