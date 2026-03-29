Физическую активность и сбалансированное питание назвали важными составляющими долголетия

Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил, что для достижения долголетия ключевую роль играют социально-экономические условия и доступ к качественной медицине, а не место проживания человека. Об этом сообщило радио РБК .

Представитель ВОЗ подчеркнул: «Долголетие не зависит от того, где человек живет, а в первую очередь зависит от социально-экономических условий и среды, а также от доступа к качественной медицинской помощи».

Важными составляющими активного долголетия являются физическая активность, сбалансированное питание, регулярные медицинские осмотры, забота о психическом здоровье и насыщенная социальная жизнь, написало URA.RU.

По словам Бердыклычева, несмотря на важность генетических факторов, дожить до 80 лет возможно даже без благоприятной наследственности. В России, как и во многих других странах, наблюдается эпидемия неинфекционных заболеваний. Основные факторы риска: курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание с избытком жиров, соли и переработанных продуктов. Все эти факторы, по его словам, существенно сокращают продолжительность жизни.