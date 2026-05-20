Британец шесть лет жил с пенисом на руке из-за тяжелой болезни

Механику из Великобритании Малкольму Макдональду пересадили половой орган, выращенный из собственных тканей и на шесть лет «пришитый» к руке. Мужчина перенес инфекцию, из-за которой едва не лишился жизни, сообщил vt.co .

В 2014 году вызванный инфекцией абсцесс на ягодице Макдональда привел к тяжелому сепсису. Сначала почернели пальцы рук и ног, затем половой орган. В какой-то момент он просто упал на пол.

Врачи придумали, как помочь мужчине. Профессор Дэвид Ральф из университетской больницы Лондона создал новый пенис из тканей механика. Из-за плохих показателей крови провести пересадку сразу не удалось. Врачи «пришили» имплант к руке пациента в надежде через год провести операцию.

Макдональду пришлось носить половой орган на предплечье шесть лет. Пересадка прошла в 2022 году.

«Операция длилась девять часов. Первое, что я сделал, это посмотрел вниз и подумал: „Боже мой. На этот раз у них получилось“. Я снова чувствую себя настоящим мужчиной», — сказал он.

