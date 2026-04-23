Ученый Слотвицкий объяснил, что пересадка всего набора органов не решает проблему нейродегенерации

Ученые из Массачусетского технологического института выразили обеспокоенность планами калифорнийской компании R3 Bio. Стартап планирует клонировать людей с целью изъятия у них внутренних органов для трансплантации. В беседе с KP.RU ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Михаил Слотвицкий.

По его словам, стратегия «замены деталей», включая целые тела, не учитывает неизбежного старения мозга, сосудов и соединительной ткани. Трансплантация головы или пересадка всего комплекса органов не решает проблемы нейродегенерации, сосудистой жесткости и метаболического старения.

Как пояснил специалист, даже если удастся продлить жизнь человека до 150–200 лет, первым испытанием станут новые формы нейродегенеративных заболеваний с непредсказуемым исходом.