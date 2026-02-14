Британец разучился читать из-за редкого симптома инсульта

Житель Шотландии Гордон Робб внезапно утратил способность к чтению после инсульта. Об этом сообщило издание British Heart Foundation .

В сентябре 2025 года 63-летний мужчина из Бонниригга после инсульта не испытал классических симптомов — невозможности поднять руку, нарушений речи или слабости лица.

Вместо этого тексты на телефоне, экран банкомата или сообщения Робб начал воспринимать как написанные на иностранном языке.

На следующий день после проявления симптома мужчину привезли в отделение неотложной помощи, где медики диагностировали геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозг.

Журналисты напомнили, что неспособность распознавать текст без других симптомов встречается менее чем у процента пациентов.

Ранее врач Рустем Гайфутдинов назвал асимметрию лица и нарушения речи признаками инсульта.