Британец перенес 42 мучительные процедуры от несуществующего рака крови

Житель Великобритании Саймон Пирсон из-за врачебной ошибки за семь лет перенес 42 изнурительные процедуры лечения якобы от рака крови. Об этом сообщило издание Mirror .

Врачи диагностировали Пирсону рак крови, когда он обратился к ним с жалобами на сильную усталость. Анализы показали повышенный уровень эритроцитов и аномальный уровень железа.

Кроме того, медики сказали мужчине, что у него гемохроматоз — генетическое заболевание. При нем в организме избыточно накапливается железо, откладываясь во внутренних органах и вызывая их повреждение.

Страдающий боязнью уколов Пирсон перенес 42 процедуры по откачиванию крови из организма. Только спустя семь с лишним лет, когда он проходил плановый осмотр, медсестра заподозрила неладное. Последующие анализы подтвердили, что у Пирсона нет ни рака крови, ни гемохроматоза.

Мужчина подал в суд на медицинское учреждение, которое уже принесло его семье официальные извинения. Врачи также пообещали выяснить причины произошедшего.

