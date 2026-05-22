«Болезнь поцелуев». Врач раскрыл способы заражения мононуклеозом

Врач Зыкова: мононуклеозом можно заразиться через поцелуи, общую посуду и помаду

Инфекционным мононуклеозом, или «болезнью поцелуев», можно заразиться не только при поцелуе, но также через совместное использование посуды и зубных щеток. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент, кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Ольга Зыкова.

«В большинстве случаев мононуклеоз передается при контакте со слюной больного или носителя вируса („болезнь поцелуев“). Кроме того, заражение возможно при совместном использовании посуды (стаканы, чашки), столовых принадлежностей, зубных щеток, помады», — сказала она.

Заразиться также можно при чихании и кашле. Также возможно инфицирование при переливании крови или от матери во время беременности.

Зыкова добавила, что в возрасте старше 30 лет инфицировано около 90% населения. Если человек заразился, то вирус пожизненно сохранится в организме. Чаще всего заболевание протекает доброкачественно, то есть завершается полным выздоровлением. Но возможны и осложнения, например, пневмония, энцефалит и миокардит.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что мононуклеоз схож по некоторым симптомам с бактериальной ангиной.