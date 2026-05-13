Терапевт Чернышова рассказала о симптомах и особенностях инфекционного мононуклеоза

Мононуклеоз — это вирусное заболевание, похожее по некоторым симптомам на бактериальную ангину. Его вызывает вирус Эпштейна-Барр, которым заражены около 95% взрослых людей в мире, добавил «Петербургский дневник».

По словам врача, источником инфекции выступает больной человек или вирусоноситель. Основной путь передачи — через слюну, поэтому заболевание часто называют «болезнью поцелуев». Заражение возможно при использовании общей посуды, зубных щеток и других предметов, на которых может оставаться слюна.

Начало заболевания похоже на грипп или простуду. Для него характерны следующие симптомы: повышение температуры; слабость; головная боль; боли в мышцах; боль в горле и налет на миндалинах; увеличение лимфатических узлов в разных областях; увеличение печени и селезенки.

Поскольку заболевание вирусное, антибиотики неэффективны. Лечение симптоматическое: постельный режим, обильное питье, жаропонижающие и обезболивающие средства при необходимости.

Обычно выздоровление наступает в течение месяца, но изменения в анализах крови могут сохраняться еще несколько месяцев. После перенесенного заболевания человек может остаться вирусоносителем и выделять вирус, заражая окружающих.