Более 50 человек из новых регионов получили помощь в НМИЦ онкологии Минздрава
Свыше 50 пациентов из новых регионов России получили нейрохирургическую помощь в НМИЦ онкологии Минздрава в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Помощь оказали людям с опухолями головного, спинного мозга и позвоночника. Активное взаимодействие НМИЦ с новыми регионами началось в феврале 2023 года.
«Для лечения опухолей центральной нервной системы нейрохирурги применяют современные методики и высокотехнологичное оборудование», — рассказал гендиректор медучреждения, профессор, академик РАН Олег Кит.
Медицинскую помощь оказывают в стационарных условиях по программе государственных гарантий.
С начала 2024 года профилактические осмотры в новых регионах прошли более 1,2 миллиона взрослых и свыше 200 тысяч детей, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.