Более 50 человек из новых регионов получили помощь в НМИЦ онкологии Минздрава

Фото: Freepik

Свыше 50 пациентов из новых регионов России получили нейрохирургическую помощь в НМИЦ онкологии Минздрава в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Помощь оказали людям с опухолями головного, спинного мозга и позвоночника. Активное взаимодействие НМИЦ с новыми регионами началось в феврале 2023 года.

«Для лечения опухолей центральной нервной системы нейрохирурги применяют современные методики и высокотехнологичное оборудование», — рассказал гендиректор медучреждения, профессор, академик РАН Олег Кит.

Медицинскую помощь оказывают в стационарных условиях по программе государственных гарантий.

С начала 2024 года профилактические осмотры в новых регионах прошли более 1,2 миллиона взрослых и свыше 200 тысяч детей, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

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