В Арзамасе 15 школьников попали в больницу с кишечной инфекцией

В Арзамасе Нижегородской области 15 учеников оказались в больнице с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

По его словам, первые случаи недомогания у школьников зафиксировали в четверг. После обращения к врачам школу временно перевели на дистанционное обучение, а помещения продезинфицировали.

За два дня к медикам обратились 50 человек. В стационаре остаются 15 детей в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Остальные школьники проходят лечение амбулаторно.

Проводятся лабораторные исследования проб, результаты ожидаются в ближайшие дни. По итогам проверки, подчеркнул министр, будут приняты меры.

Роспотребнадзор сообщил, что причиной вспышки стал норовирус, выявленный у сотрудников школьной столовой и заболевших детей. На пищеблоке нашли нарушение санитарных норм. Виновных привлекли к административной ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

