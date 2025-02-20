«Блокировать продажу». Торговлю «палочками девственности» на Wildberries раскритиковали

Wildberries должен прекратить продажу «палочек девственности», а государственные органы обязаны оперативно реагировать на появление подобных товаров на маркетплейсах. Таким мнением с 360.ru поделился руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

Специалиста шокировала новость и том, что Wildberries заполонила такая опасная продукция.

«Я считаю, что эти вещи можно продавать исключительно по медицинским показаниям, это должны делать исключительно врачи. Продаваться это должно в специализированных магазинах, а не на таких площадках», — подчеркнул эксперт.

Он задался вопросом, кто произвел товар и какие у него побочные эффекты.

«Здесь должно быть пристальное внимание Роспотребнадзора и Минздрава. Что будет дальше после использования этих палочек, какие побочные эффекты могут быть и во сколько в конечном итоге они встанут на наше скромное и так не особо финансируемое медицинское обслуживание в стране, если эти палочки действительно будут продаваться массово. Потом же это все придется исправлять. Все это, естественно, заложится в ОМС, а кто это все в конечном итоге будет оплачивать? Как обычно, наверное, никто», — заявил Виноградов.

Если «палочки девственности» при продаже позиционируются как шуточный товар — это один вопрос. Если их предлагают в качестве медикамента — здесь необходима мгновенная реакция государственных органов.

«В маркетплейс нужно отправлять сразу документы о том, чтобы блокировать продажу таких вещей до выяснения обстоятельств: что это такое, как это все влияет на организм и так далее. Потому что любые такие вещи должны быть испытаны», — заключил эксперт.

Женщины, купившие «палочки девственности» на Wildberries, оставили множество негативных отзывов. Они пожаловались на зуд, ожоги и молочницу. Гинеколог Мария Милютина предостерегла россиянок от использования этого товара.