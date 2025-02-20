«Жутко зудело несколько дней». Wildberries заполонили «палочки девственности»
«Палочки девственности» обнаружили на Wildberries
Женщины стали массово скупать на маркетплейсах, в том числе на Wildberries, так называемые палочки девственности всего за 300-500 рублей. Но вместо обещанного эффекта «омоложения» россиянки получили массу проблем. Акушер-гинеколог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина в беседе с 360.ru предостерегла от использования подобных средств.
Судя по описанию товара, в состав входят тальк, жемчужный порошок, жимолость, травы и борнеол. В отзывах пострадавшие рассказали о своих проблемах. По словам одной из покупательниц, у нее все «жутко зудело несколько дней после использования».
Еще одна женщина сообщила, что несколько дней мучилась от боли.
«Не знаю, что делать, у меня все горит», — заявила она.
Такие комментарии не единичны. Кто-то пожаловался на появление молочницы из-за «палочек девственности», другие получили ожог слизистой.
Это не то что небезопасно, а очень опасно. Поэтому я бы хотела настоятельно предостеречь от использования несертифицированных средств. Можно получить проблемы, с которыми потом разбираться нескольких лет: от нарушения микрофлоры до повреждения слизистой и гормональных нарушений.
Мария Милютина
акушер-гинеколог
Врач посоветовала обращаться к специалистам, в арсенале которых есть множество способов «омоложения». Например:
- использование лазера для повышения тонуса;
- физиотерапевтические процедуры;
- сочетание физиотерапии со специальными упражнениями;
- операции, которые сужают влагалище;
- использование филлеров от сертифицированных гинекологов.
Применение несертифицированных товаров грозит развитием отека, раздражения, а также вагинита — воспалением влагалища и нарушением микрофлоры. Врач привела пример, когда к ней обратилась пациентка после использования приобретенного на Wildberries средства.
«По рекомендации врача-гомеопата она использовала тамбуканскую грязь, которую купила на Wildberries. Потом мы с ней лечили серьезное воспаление не только влагалища, но и матки», — отметила гинеколог.