«Жутко зудело несколько дней». Wildberries заполонили «палочки девственности»

Женщины стали массово скупать на маркетплейсах, в том числе на Wildberries, так называемые палочки девственности всего за 300-500 рублей. Но вместо обещанного эффекта «омоложения» россиянки получили массу проблем. Акушер-гинеколог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина в беседе с 360.ru предостерегла от использования подобных средств.

Судя по описанию товара, в состав входят тальк, жемчужный порошок, жимолость, травы и борнеол. В отзывах пострадавшие рассказали о своих проблемах. По словам одной из покупательниц, у нее все «жутко зудело несколько дней после использования».

Еще одна женщина сообщила, что несколько дней мучилась от боли.

«Не знаю, что делать, у меня все горит», — заявила она.

Такие комментарии не единичны. Кто-то пожаловался на появление молочницы из-за «палочек девственности», другие получили ожог слизистой.