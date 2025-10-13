Близнеца-паразита нашли в животе 11-дневной девочки

Хирурги из университета Мансура в Египте обнаружили в животе 11-дневной девочки близнеца-паразита. Ей сделали операцию, сообщил Need To Know.

Младенец попал в больницу из-за подозрительно раздувшегося живота. В ходе обследований стало известно, что у девочки рядом с печенью было образование размером восемь на шесть сантиметров.

Врачи выяснили, что у этой опухоли есть скелетные части, напоминающие деформированные ребра, позвонки и тазовые кости. Они принадлежали однояйцевому близнецу девочки.

Плод развивался за счет сестры, питаясь от ее артерии. Во время операции хирурги нашли брата в мешке с жиром с двумя конечностями, пуповиной и кишечником. После того, как его извлекли, девочка быстро восстановилась.

Похожий случай в Афганистане. Грудной ребенок несколько месяцев жил с частями тела нерожденного брата-близнеца в своем животе.