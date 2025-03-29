Ребенок два месяца носил в себе нерожденного брата-близнеца

Родители ребенка из Афганистана обратили внимание, что у их двухмесячного сына было постоянное вздутие живота. Из-за этого мальчик часто плакал, поэтому его решили показать врачам.

После осмотра у ребенка обнаружили уплотнение размером восемь на 12 сантиметров. Поэтому сначала медики подумали, что это опухоль. Однако томография показала, что в животе у мальчика были части жира, костей и позвоночник с ребрами плода.

В ходе сложной операции хирурги извлекли брата в мембранном мешке, связанным с аортой. В образовании оказался недоразвитый плод с волосами, ногами, руками и головой. Сейчас маленький пациент идет на поправку.

Ранее в Индии врачи прооперировали 17-летнего подростка и вытащили из его груди части тела нерожденного брата-близнеца. Их общий вес составлял около 15 килограммов.