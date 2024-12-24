Биотехнолог Быстров: оливье и винегрет можно хранить в холодильнике не дольше двух дней

Праздничный стол, как правило, изобилует многообразием блюд в каждой семье. Оставшиеся после новогодней ночи угощения зачастую доедаются в течение нескольких дней. О правилах хранения продуктов рассказал специалист по общественному питанию, доцент Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров в беседе с Ura.ru.
Он назвал оливье одним из самых скоропортящихся салатов. За счет яиц и майонеза в составе его необходимо съесть за два дня. Селедка под шубой сохраняет свою свежесть в холодильнике в течение пяти дней.
Во избежание окисления винегрет также не рекомендуется употреблять в пищу на третий день. Такой же срок хранения у готового мяса, отметил Быстров.
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