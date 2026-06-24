Биотехннолог Тарасова призвала не смешивать чай с молоком и лимоном из-за нежелательной химической реакции

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова рассказала Life.ru , почему одновременное добавление молока и лимона в чай может привести к неожиданному результату. По ее словам, это вызывает химическую реакцию, из-за которой напиток становится непривлекательным.

Тарасова объяснила, что молочный белок казеин в присутствии лимонного сока начинает коагулировать — слипаться в сгустки, которые оседают на дно чашки в виде белых хлопьев. Чем горячее чай, тем быстрее происходит этот процесс.

Эксперт отметила, что если молоко не первой свежести, реакция может быть еще более интенсивной. Чтобы избежать нежелательного эффекта, можно сначала смешать чай с молоком и сахаром, а лимонным соком заправлять уже остывший напиток. Однако даже в этом случае идеальной текстуры добиться не удастся.

Тарасова подчеркнула, что запрет на смешивание обусловлен фундаментальными законами химии, а не кулинарными предпочтениями.