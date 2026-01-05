Биолог Суркова рассказала, что физическая активность отца влияет на здоровье ребенка

Исследования в области наследственности раскрывают новые факты. Ученые обнаружили, что образ жизни отца перед зачатием оказывает влияние на физическое состояние и выносливость его сына. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на кандидата биологических наук, руководителя отдела научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерину Суркову.

По словам Сурковой, «отцы передают своим сыновьям определенные молекулы в составе спермы — так называемые микро-РНК». При активных тренировках выработка таких молекул увеличивается, что может влиять на работу генов, связанных с выносливостью, защитой мышц, снижением риска ожирения и диабета.

Эксперименты с мышами подтвердили: потомство отцов, которые регулярно занимались бегом перед зачатием, рождается более выносливым и имеет повышенный уровень защитных молекул в тканях мышц. Среди людей также прослеживается подобная зависимость: мужчины, ведущие активный образ жизни, имеют более высокий уровень полезных микро-РНК в сперме.

Однако здоровье ребенка в будущем зависит не только от наследственности, но и от воспитания, образа жизни и питания как родителей, так и самого ребенка.