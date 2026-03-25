Биолог Москалев рассказал, что карри, зелень, ягоды и темный шоколад помогают замедлить старение

Существует примерно тысяча веществ, способных замедлить процесс старения. Они называются геропротекторами. Некоторые из них применяются исключительно в лабораторных условиях, но есть и такие, которые доступны каждому. Например, к ним относятся биологически активные добавки, такие как глицин, астаксантин и L-карнитин. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

По словам эксперта, геропротекторы можно разделить на три группы: лекарства, БАДы и вещества, содержащиеся в пище. Наиболее эффективными в первой группе являются современные препараты от диабета. Они защищают сердце, мозг и снижают риск развития онкологических заболеваний, однако их может назначить только врач.

Более доступным вариантом являются БАДы. Они представляют собой природные соединения и помогают клеткам бороться с износом.

Но самый простой способ замедлить старение — придерживаться правильного питания. Алексей Москалев рекомендует включать в рацион специи (карри), зелень, ягоды, темный шоколад, оливковое масло, чай и кофе. Все эти продукты содержат десятки геропротекторных веществ.