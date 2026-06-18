Биолог Марьинский рассказал о смертельной опасности комаров

Комары могут переносить патогены и быть причиной смертельных заболеваний, таких как малярия, вирус Зика, лихорадка денге и Чикунгунья. Об этом заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Он подчеркнул, что комары являются абсолютными рекордсменами по количеству людей, погибших от заболеваний, которые они передают.

«В первую очередь речь идет о малярии. Но, по счастью, на территории России удалось справиться с очагами малярии», — отметил биолог.

Марьинский добавил, что жителям России не стоит беспокоиться, так как зима защищает страну от большинства тропических болезней, переносимых комарами.