Биолог Лялина заявила, что козинаки содержат антиоксиданты и поддерживают работу мозга

В среду, 18 сентября, отмечается День козинаков. Эти батончики обладают множеством полезных свойств, которые делают их идеальным вариантом для перекуса. Об этом Life рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам эксперта, козинаки выступают превосходным источником энергии. Их высокое содержание углеводов позволяет заменить полноценное питание во время повышенных физических нагрузок или при нехватке времени.

Они также способствуют поддержанию работы мозга, что делает их хорошим выбором для студентов и людей, активно занимающихся умственной деятельностью. Более того, козинаки, приготовленные из семечек, являются источником белка, полезных жиров и витаминов.

Семена кунжута и подсолнечника содержат много кальция, а орехи богаты жирными кислотами, полезными при остеопорозе и переломах. Для спортсменов и людей с активным образом жизни козинаки из семечек становятся отличным перекусом, помогающим устранить мышечную усталость. Однако стоит помнить, что они содержат много жиров, поэтому рекомендуется следить за их потреблением.