Биолог Лялина: в кофемашинах водятся бактерии, вызывающие менингит

Многие любители кофе пренебрегают чисткой кофемашин. Однако в грязных устройствах могут завестись бактерии, которые вызывают менингит, рассказала биолог Ирина Лялина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, особенно активно бактерии размножаются в самых влажных узлах: в резервуарах для воды и молока, на кофейном фильтре или в капсульной камере. При этом вредные микроорганизмы очень устойчивы к внешним воздействиям.

Чтобы избежать заражения, кофемашину необходимо тщательно дезинфицировать. Кроме того, важно не оставлять воду и молоко в резервуарах, отметила Лялина.