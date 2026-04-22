Биолог Лялина рекомендовала диабетикам выбирать хлеб из муки грубого помола с отрубями и семенами льна

По словам биолога Ирины Лялиной, диабетикам следует с осторожностью употреблять хлеб, поскольку он может вызывать колебания уровня сахара в крови. В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала отдавать предпочтение хлебу с высоким содержанием клетчатки.

Цельнозерновой хлеб, изделия из муки грубого помола с добавлением отрубей, семян льна, подсолнечника или тыквы способствуют замедлению усвоения глюкозы, что помогает избежать резких скачков сахара в крови. Диабетикам не стоит выбирать хлеб с сухофруктами, цукатами или сладкими сиропами в составе, привел слова эсперта сайт KP.RU.

Людям с ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше сократить потребление потребление белого хлеба или вовсе отказаться от него, заменив другими видами. Продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относится белый хлеб, могут привести к резкому росту уровня сахара в крови.