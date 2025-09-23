Биолог Лялина отметила, что злоупотребление тростниковым сахаром может привести к диабету и ожирению

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила NEWS.ru , что избыточное потребление тростникового сахара опасно для здоровья. Оно может привести к увеличению массы тела и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам эксперта, тростниковый сахар относится к простым углеводам. Его калорийность (около четырех ккал/г) сравнима с обычным сахаром. Чрезмерное употребление этого продукта может вызвать инсулинорезистентность, ожирение, сахарный диабет второго типа, дислипидемию и неалкогольную жировую болезнь печени. Кроме того, тростниковый сахар способствует развитию кариеса, отметил RT.

Несмотря на быструю энергию, которую тростниковый сахар дает из-за расщепления сахарозы, его лучше использовать умеренно как ароматическую добавку. По мнению Лялиной, польза тростникового сахара не перевешивает вред от его избыточного потребления, так как микроэлементы в его составе присутствуют в малых количествах.