Биолог Абдуллаева напомнила об опасности блюд с майонезом и рыбой

Заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Асият Абдуллаева в интервью Life.ru рассказала о рисках, связанных с употреблением рыбных блюд в праздничный период.

По словам эксперта, даже свежая рыба может быть опасной, если не соблюдать правила хранения и приготовления.

Как пояснила специалист, одной из распространенных ошибок является длительное хранение нарезанной или приготовленной рыбы вне холодильника. Блюда с майонезом, сметаной, сыром или соусами, содержащие рыбу, особенно рискованны. Белковые компоненты создают среду для развития бактерий.

Биолог отметила, что важно разделять сырую рыбу и готовые блюда, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Проблемы могут возникнуть при мариновании и засолке из-за неправильных пропорций соли, сахара или уксуса.