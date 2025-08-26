Биохимик Дивинская предупредила, что частое употребление картофеля фри провоцирует диабет

Нутрициолог и биохимик Анна Дивинская предупредила News.ru о том, что регулярное употребление картофеля фри может привести к развитию сахарного диабета II типа.

В ходе 30-летнего исследования Гарвардского университета было обнаружено, что употребление картофеля фри три раза в неделю повышает риск развития этого заболевания на 19–21%. При этом вареный, запеченный картофель и пюре такой угрозы не несут.

По словам Дивинской, проблема заключается в способе приготовления картофеля фри. При нагревании масла до 170–180 градусов образуются соединения, блокирующие инсулиновые рецепторы клеток. Это заставляет поджелудочную железу производить больше гормона, что со временем истощает ее ресурсы.

Также эксперт отметила, что калорийность картофеля фри (312 калорий на 100 грамм) способствует отложению висцерального жира, который усиливает инсулинорезистентность.